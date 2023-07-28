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Общество28 июля 2023 12:15

Еще 180 детей из Белгородской области отдохнут в ярославских лагерях

Детей примут оздоровительный центр «Чайка» Тутаевского района, лагеря имени М. Горького и А. Матросова, а также социально-реабилитационный центр Тутаева
Мария СОКОЛОВА
Всего за летний период в загородных лагерях региона примут более 600 белгородских детей.

Всего за летний период в загородных лагерях региона примут более 600 белгородских детей.

Фото: Правительство Ярославской области

Школьники из Валуйского, Борисовского, Ровеньского и Краснояружского районов Белгородской области отдохнут в загородных лагерях Ярославского региона. Об этом сообщает правительство области.

Во время отдыха в Ярославской области для ребят будет организована обширная и интересная программа. Все мероприятия, связанные с отдыхом детей, находятся на контроле правительства области.

– В течение лета организуем отдых для ребят из Белгородской области, – рассказал губернатор Михаил Евраев. – Сегодня к нам приехала уже третья группа школьников. Они смогут не только активно и весело провести время в лагере, но и посетить музеи, познакомиться с достопримечательностями нашего региона, побывать в дельфинарии и зоопарке, поучаствовать в различных мастер-классах. Уверен, что наши юные гости отлично отдохнут, и найдут здесь много новых друзей.

Всего за летний период в загородных лагерях региона примут более 600 белгородских детей.

– Мы приехали из города Валуйки. Надеемся, что смена будет веселой, а вожатые – что хорошими. Мы слышали, что здесь красиво, много достопримечательностей, добрые люди, готовые помочь, – цитирует правительство области слова белгородской школьница Кати Путилиной.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ