В Буе и Буйском районе у четырех человек подозревают корь

Жителей Костромской области в экстренном порядке прививают от кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре жителя Буя и Буйского района Костромской области, возможно, заражены корью. Признаки этого смертельно опасного заболевания специалисты выявили за последние четыре дня. Сложившуюся ситуацию обсудили на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Принято решение привить все население района за рекой Кострома, в связи с тем, что там зафиксировано два очага заболевания, - сообщила начальник Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе Александра Волкова. - Буйская ЦРБ сформировала три медицинские бригады, которые проводят подворовый обход района за рекой Кострома.

Власти просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и помочь медицинским работникам.

- Сейчас есть сложности - не хватает медицинских работников и чтобы им не приходилось приходить в одно и то же место несколько раз, жителей микрорайона за рекой Кострома просят откликнуться на призыв сделать прививки. Перед прививкой нужно ответить на вопросы медицинских работников и дать свое согласие, никаких подтверждающих документов не требуется, - сказала Александра Волкова.

Также вакцинация будет организована в фельдшерско-акушерском пункте Буйской ЦРБ 29 июля с 10:00 до 16:00 в районе магазина «Магнит», расположенного на перекрестке улиц Некрасова и Комсомольской. При явке на прививку при себе необходимо иметь паспорт, сертификат о прививках.

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