В Рыбинске состоится международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»

Практически на все фильмы вход свободный Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Рыбинске с 4 по 6 августа пройдет международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». Во время мероприятия пройдут кинопоказы документальных, анимационных и игровых фильмов для детей и молодежи, а также встречи с авторами работ. Фестиваль будет проходить на двух площадках - в ОКЦ и КДК «Переборы», один показ состоится во дворе дома по адресу: улица Введенская, 10.

В этом году на конкурсную программу фестиваля поступило 3470 фильмов из 119 стран, из них 124 работы отобраны в финал.

Рассказываем, что будет происходить в рамках трехдневного мероприятия:

4 августа, ул. Введенская, 10, начало в 16:00.

- игровой фильм «Королевство потерянных языков» (детская киностудия города Чебоксары).

4 августа, ОКЦ, начало в 18:30:

- торжественное открытие;

- выступление творческих коллективов города;

- показы: мультипликационный фильм «Цикл посева» (Перу) и игровой фильм «На мечту» (Россия);

Вход свободный по пригласительным билетам. Билеты можно получить в ОКЦ, ДК «Вымпел» и Спасо-Преображенском соборе.

5 августа, КДК «Переборы», с 10:00 до 13:00:

- «Красный крест: ген человечности» (Маргарита Зарюта, Россия);

- «Дни сомнений» (Дилшод Авазов, Таджикистан);

- «Больничный клоун» (Ангелина Подорожная, Россия);

- «Анна Ардова. Маленькие пьесы» (Еливета Конякина, Россия);

- «Пацаны Василия Великого» (Анастасия Полухина, Россия).

Вход свободный.

5 августа, ОКЦ:

- с 15:00 до 17:00 - сборник мультфильмов и фильмов. Встреча с авторами. Вход свободный.

- 18:30 - моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем», режиссер Ольга Константину. Вход свободный по пригласительным билетам. Билеты можно получить в ОКЦ, ДК «Вымпел» и Спасо-Преображенском соборе.

6 августа, КДК «Переборы», 10:00: - Фильм Анны Яновской «Огонь». Вход свободный.