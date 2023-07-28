При сплаве по реке в Ивановской области пропали мужчина и его 11-летний сын

В Ивановской области пропали отец с сыном. ФОТО: поисково-спасательный центр «Рысь».

В Ивановской области ищут без вести пропавших нижегородцев: 57-летнего Андрея Бирюкова и 11-летнего Даниила Бирюкова.

- 5 июля отец с сыном уехали на сплав по реке Лух на резиновой лодке. 13 июля они в последний раз вышли на связь в районе села Талицы. Маршрут должны были закончить либо в поселке Фролищи Нижегородской области, либо в городе Гороховец Владимирской области, - рассказали в поисково-спасательном центре «Рысь».

Приметы Андрея Бирюкова: среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет как на фото.

Приметы Даниила Бирюкова: худощавый, рост 15 сантиметров, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет как на фото.

С собой отец и сын взяли светло-зеленую двухместную палатку, серую надувную лодку, оранжевый и синий походные рюкзаки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших, сообщите на горячую линию отряда ДПСЦ «Рысь»: 8-930-28-38-200