Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 28 июля 2023 9:15

Жителей Костромской области предупредили о грозе и сильном ветре

Непогода накроет регион 28 июля
Полина Вачнадзе
В Костроме и местами по Костромской области ожидаются грозы.

В Костроме и местами по Костромской области ожидаются грозы.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Костроме и местами по Костромской области сегодня, 28 июля, ожидаются грозы. Во время грозы ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщает правительство региона со ссылкой на центр по гидрометеорологии и охране окружающей среды.

- Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах в связи с метеорологической обстановкой, - предупредили в правительстве Костромской области.

Департамент региональной безопасности рекомендует костромичам по возможности не выходить из дома в непогоду и не оставлять детей без присмотра.

Общество: ВОПРОС ДНЯ