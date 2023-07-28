В Ивановской области пройдет «Праздник русских традиций»: программа фестиваля

29 июля на луге Лубенец в Гавриловом Посаде откроется «Праздник русских традиций». ФОТО: правительство Ивановской области

29 июля на луге Лубенец в Гавриловом Посаде откроется «Праздник русских традиций». Гостей приглашают на ярмарку фермерских продуктов, мастер-классы, народные игры, концерт и выставку тяжеловозов.

Выставка тяжеловозов, породы лошадей, которую вывели в середине 20 века в Гавриловом Посаде, начнется в 12:00. Закончится она в 13 часов, но до 14:00 лошади будут находиться в загонах, где ими могут полюбоваться посетители.

На 13:00 запланировано начало концерта под открытым небом. Выступят фольклорные ансамбли «Оберег», «Княжица», «Артель», «Русские узоры», «Горлица», Полина Недобежкина и Елена Лихачева.

Весь день будут проходить мастер-классы по рисунку на спиле, резьбе по дереву, набивке ткани, плетению венков. Гости смогут поиграть в футбол на сене, лапту, городки и старинную игру «Чижик». Для любителей готовить и есть откроется гастро-школа «Своя кухня». Для участников фестиваля организуют экскурсии по городу.

В 20:00 выступит специальный гость Тина Кузнецова и фолк-проект «ZVENTA SVENTANA». Группа берет малоизвестные народные песни и адаптирует их для современного слушателя. Фольклор сплетается с электроникой, хип-хопом и инди-попом.

Вечером начнется танцевальный диджей-сет, завершится праздник салютом в 22:00.