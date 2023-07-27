Михаил Евраев побывал в гостях у ФК «Шинник»

Михаил Евраев: - «Шинник» – клуб с большой историей, и надо сделать так, чтобы и условия подготовки команды, и ее достижения этому соответствовали. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона познакомился с условиями для тренировок и обсудил с директором клуба и футболистами планы на новый спортивный сезон.

– Необходимо, чтобы материально-техническая база для подготовки команды была достойная. Важно оборудовать нормальные номера с душевыми, обновить подъездную дорогу, решить вопрос с покрытием футбольного поля. Со стороны Правительства региона готовы помочь с решением этих вопросов. В свою очередь, от команды ждем побед, – сказалМихаил Евраев. – Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на таком же уровне, как хоккей. «Шинник» – клуб с большой историей, и надо сделать так, чтобы и условия подготовки команды, и ее достижения этому соответствовали.

В ходе встречи с губернатором обсуждались вопросы обеспечения команды специализированным питанием, медикаментами, приобретение аппаратов компрессионной и криотерапии для восстановления спортсменов.

Гендиректор «Шинника» Галимджан Хайрулин отметил на встрече необходимость реновации основного тренировочного футбольного поля и обеспечения его полива.