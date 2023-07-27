Губернатор Ярославской области встретился с родственниками участников СВО

Михаил Евраев: - Благодарю родных наших парней за то, что они всегда были и остаются самым крепким тылом для ребят. Фото: Правительство Ярославской области

Груз, сформированный правительством области по заявке командиров подразделений на сумму более 3 млн рублей, направят в зону проведения боевых действий в начале августа. Вместе с гуманитарной помощью бойцам придут видео-приветы от близких и губернатора.

– Огромное количество людей участвует в поддержке наших ребят: бизнес и промышленные предприятия, жители региона, волонтеры. Каждый делает то, что он может, – сказал Михаил Евраев. – Правительство области задействует все необходимые ресурсы. Уделяем особое внимание обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями, средствами связи, обмундированием – всем, что необходимо для Победы. Но важна не только материальная поддержка, но и моральная. Сегодня мы записали обращения родных к ребятам, и также направим их в зону СВО с волонтерами вместе с нашим грузом. Благодарю родных наших парней за то, что они всегда были и остаются самым крепким тылом для ребят. Ваша вера в них, ваша поддержка, ваши добрые слова, ваша любовь дают им силы. Наши ребята – герои. И их подвиг – также и ваш подвиг.

В ходе общения с губернатором мама военнослужащего отметила, что сегодня у бойцов действительно существует потребность в средствах связи.

– В плане одежды, питания никаких проблем нет. Есть потребность в дополнительном обеспечении техническими средствами связи – рациями, – отметила Ирина Петровна.

За чашкой чая с губернатором обсудили вопросы поддержки семей военнослужащих, волнующие их проблемы. Правительство области разработало региональные меры помощи родственникам бойцов. Активное участие в заботе о семьях ветеранов и погибших воинов при поддержке правительства области принимает ярославское отделение Фонда «Защитники Отечества», созданное по распоряжению Президента РФ Владимира Путина, а также волонтеры общероссийского проекта «Мы вместе». На базе санатория «Ясные зори» по поручению губернатора размещен Центр реабилитации участников СВО.

– В региональное отделение фонда можно прийти и решить все вопросы. Все стало намного удобнее и проще. Решен вопрос по медицинской и социальной реабилитации. Большую работу проводят военкоматы. Очень часто приходится слышать на передовой, что за Ярославскую область не стыдно, – отметил Михаил Евраев.

После встречи жены и матери бойцов записали видеообращения, которые будут направлены вместе с гуманитарным грузом. Обратился к ярославским бойцам и губернатор Михаил Евраев, который поблагодарил их за героизм и отвагу, пожелал сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой.

С начала специальной военной операции Правительство Ярославской области направило в 18 воинских частей 50 партий гуманитарной помощи общим весом более 440 тонн. В состав грузов вошли продукты питания, предметы первой необходимости и гигиены, медицинское оборудование, лекарственные препараты, строительные материалы, экипировка, спальные принадлежности, инструменты, квадрокоптеры и многое другое. На материальное, транспортное, техническое и медицинское обеспечение из резервного фонда правительства области выделено 274 млн рублей. Организованные закупки оборудования и снаряжения проводились в соответствии с заявками командования воинских частей.