Ивановская митрополия открестилась от сообщества в мессенджере, которое собирает пожертвования на неизвестные цели

Ивановская митрополия считает мошенническими действиями сбор "пожертвований на неопределенные цели". Фото: Виктор ШПАКОВ

В иностранном мессенджере, запрещенном в России, создано сообщество «Неусыпаемая Псалтирь в миру». Участникам группы предлагают вносить добровольные пожертвования, неизвестно для каких целей предназначенные.

- Организаторы заявляют, что сообщество создано, в том числе, по благословению митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа. Сообщаем, что митрополитом Иосифом никогда не давалось благословение на создание сообщества «Неусыпаемая Псалтирь», - говорится в официальном заявлении Ивановской митрополии.

В митрополии также добавили, что, по их мнению, обман организаторов и сбор «пожертвований» свидетельствует о мошенническом характере данной группы в мессенджере.