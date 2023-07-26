Порядка 700 километров дорог областной и муниципальной собственности отремонтируют в Ярославской области этом году

Предварительные итоги сезона в сфере дорожной деятельности обсудили 26 июля на заседании правительства области под руководством губернатора Михаила Евраева. Фото: Правительство Ярославской области

За счет этих средств будут отремонтированы дороги региональной и муниципальной собственности, приведены в порядок мостовые сооружения, установлены пункты весогабаритного контроля, светофоры и другие объекты.

Предварительные итоги сезона обсудили 26 июля на заседании правительства области под руководством губернатора Михаила Евраева.

– В прошлом году нам удалось существенно увеличить дорожный фонд – до 15 миллиардов рублей. А в этом году он составил уже 18,7 миллиардов, – отметил Михаил Евраев. – В прошлом сезоне мы сделали огромный рывок – вышли на 500 километров восстановленных дорог. В конце этого сезона выйдем на объем около 700 километров – это в три раза больше, чем в 2019 году, и в два раза больше, чем в 2021-м. Серьезный акцент сейчас – на дороги в населенных пунктах. Только Ярославль получит около 5 миллиардов рублей. В районах, где это возможно, будем делать гравийные дороги – выделили на это 250 миллионов рублей.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Романа Душко, наибольший объем средств – 10,4 млрд рублей – направлен на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

– Общий объем асфальтобетонной смеси, запланированной к укладке на объектах нацпроекта, – 455 тысяч тонн. Уложено на текущую дату 257 тысяч тонн (52,7%). Введено 22 объекта, большая часть остальных – в высокой степени готовности. Также ведутся работы на объектах 2024 года, – сообщил Роман Душко.

Кроме этого, за счет областной субсидии, выделяемой правительством области, выполняется ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований. По состоянию на 26 июля завершены работы на 59 муниципальных объектах, что составляет 32% от плана. Также приведено в порядок 63 подъезда к социальным учреждениям – это свыше 40% от плана.

За счет допфинансирования во исполнение поручений губернатора будет отремонтировано 128 объектов общей протяженностью 117 километров. Также дополнительно выделены средства на обновление грунтовых дорог протяженностью 82 километра.