Около 70 процентов жилфонда Ярославской области готово к зиме

Михаил Евраев: - Этим летом в регионе начались масштабные работы на теплосетях в Рыбинске и в Переславле-Залесском. Фото: Правительство Ярославской области

Подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023 – 2024 годов обсудили на заседании правительства Ярославской области под председательством губернатора Михаила Евраева.

– В 2022 году паспорта готовности к отопительному периоду получили 18 муниципальных образований Ярославской области, в 2021 году – 15. Мы сделали неплохой рывок и находимся среди регионов-передовиков по ЦФО, – сказал Михаил Евраев. – Надеюсь, что в этом году результат будет как минимум не хуже. Независимо от того, есть или отсутствуют паспорта готовности, органы местного самоуправления должны обеспечить безаварийное функционирование всех объектов ЖКХ в отопительный период.

На совещении отмечалось - всего к зиме необходимо подготовить около 16 тысяч многоквартирных домов, 1816 объектов социальной сферы, 591 котельную, более 30 тысяч километров электрических сетей, 3,9 тысячи километров – водопроводных, 2,5 тысячи километров – канализационных и 1,8 тысячи километров – тепловых.

Губернатор отметил, что этим летом в регионе начались масштабные работы на теплосетях в Рыбинске и в Переславле-Залесском. В Рыбинске износ составляет более 70%, растет количество аварий, жители получают услуги ненадлежащего качества. В связи с этим было принято решение направить на ремонт теплосетей второго по величине города области дополнительно более 400 млн рублей. В Переславле-Залесском на средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере свыше 1 млрд рублей будет заменено 70% тепловых сетей и построены новые котельные.

– Это громадный объем работ, который нужно сделать. И это позволит переломить ту плачевную ситуацию, которая сложилась в городском округе, – подчеркнул Михаил Евраев.

Как отметил директор регионального департамента ЖКХ Алексей Рябченков, перед муниципальными образованиями поставлены задачи по своевременному выполнению комплекса подготовительных работ и вхождению в отопительный период.

Мониторинг хода подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду проводится еженедельно. На особом контроле, говорилось на совещании, находятся Некрасовский и Тутаевский районы, а также городские округа Переславль-Залесский и Рыбинск, не получавшие паспорта готовности к отопительному периоду с 2020 года.

Контроль за выполнением запланированных предзимних мероприятий проводят сотрудники департамента ЖКХ и ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области».

Мониторинг департаментом будет проводиться вплоть до начала отопительного периода. Окончательная оценка готовности ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований к зиме проведут представители Центрального управления Ростехнадзора.