Средства сертификата на 2 млн рублей врачи могут потратить на покупку жилья в любом городе Ярославской области

Михаил Евраев: - Нам важно не где специалист будет жить, а где он будет работать. Фото: Правительство Ярославской области

Региональная программа по поддержке врачей, работающих в сельской местности, больше не имеет ограничений по месту приобретения жилья. Областной сертификат на 2 млн рублей можно направить на покупку дома или квартиры в любом городе и поселении Ярославской области.

– Нам важно не где специалист будет жить, а где он будет работать, – подчеркнул Михаил Евраев. – Врач, который поедет работать в сельскую местность, где у нас дефицит кадров, и получит региональный сертификат на два миллиона рублей, имеет право приобрести квартиру в любом городе: Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском. Федеральная выплата по программе «Земский доктор» – это еще один миллион рублей рублей. Итого – три миллиона рублей. Если квартира будет стоить дешевле, то остаток можно направить на прибавку к зарплате.

Жилищные сертификаты для врачей на 2 млн рублей введены в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Евраева для решения кадрового вопроса в здравоохранении на селе. В программе принимают участие 17 медицинских организаций. Список вакансий широкий, ознакомиться с ним можно на официальном сайте департамента здравоохранения Ярославской области. На работу приглашают узких специалистов, врачей амбулаторного звена и фельдшеров.

Как установлено правительством области, медицинский сотрудник может приобрести с использованием сертификата дом или квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке. Недвижимость будет находиться в залоге, пока специалист не отработает пять лет. Если приобретено жилье стоимостью менее 2 млн рублей, оставшуюся часть средств медик будет получать как ежемесячную выплату к заработной плате. Кроме того, параллельно он может участвовать в программе «Земский доктор» или «Земский фельдшер».