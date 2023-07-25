Правительство региона направит еще 10 млн рублей на благоустройство мемориалов

Михаил Евраев: – Всего в этом году за счет федеральных и областных средств сможем привести в порядок более 90 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений. Фото: Правительство Ярославской области

– В этом году мы уже два раза выделяли по пять миллионов рублей, провели два конкурса. Сейчас направим еще десять миллионов рублей и проведем третий конкурс, – сказал Михаил Евраев. – Всего в этом году за счет федеральных и областных средств сможем привести в порядок более 90 военно-мемориальных объектов и воинских захоронений.

На совещании отмечалось - победителями первого и второго конкурсного отборов стали 14 проектов. Так, в деревне Брынчаги городского округа Переславль-Залесский продолжается обустройство мемориала, где будут установлены бюсты создателя знаменитого танка Т-34 Михаила Кошкина и участника Великой Отечественной войны Алексея Кошкина. Прилегающую территорию благоустроят. В деревне Назарово Рыбинского района идет реконструкция обелиска землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В поселке Борисоглебском начались работы по замене оборудования Вечного огня у Памятника погибшим воинам.

За счет средств федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», реализуемой в регионе правительством области, в этом году благоустроят 77 захоронений на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Еще шесть объектов включены при участии правительства области в мероприятия федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».