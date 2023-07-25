В Рыбинске опубликовали расписание пригородных автобусов на время закрытия моста

С полуночи 29 июля до 5 утра 2 августа движение по Волжскому мосту в Рыбинске будет закрыто из-за монолитных работ. Фото: Администрация Рыбинска

С полуночи 29 июля до 5 утра 2 августа движение по Волжскому мосту в Рыбинске будет закрыто из-за монолитных работ. Как изменятся маршруты городских автобусов, читайте здесь.

На время перекрытия моста поменяются схемы и расписание движения межмуниципального транспорта.

На маршрутах №109 «Рыбинск (Ж/д вокзал) - Гаврилово», №150 «Рыбинск - Милюшино», №152 «Рыбинск - Арефино», №156 «Рыбинск - Шашково» и № 60 «Рыбинск - Тутаев (левый берег)» начальный пункт переносится на остановку «Почта» (в районе дома №26 по улице Рыбинской).

Автобусы №№109, 156 и 160 на изменяемом участке будут ходить в прямом направлении по улице Рыбинской, в обратном - по улице Сакко и Ванцетти, улице Правды.

Автобусы №150 и №152 в обоих направлениях будут ездить по улице Коллективизации.

Маршруты №505 «Рыбинск - Пошехонье» и №506 «Пошехонье - Ярославль (через Рыбинск)» участок между остановками «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях будут объезжать по улицам Пушкина, Плеханова, Фурманова, проспекту Революции, улицам Черепанова,Ворошилова, Глебовской, Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, улице Целинной, Шекснинскому шоссе, дамбе ГЭС. Плановое расписание не изменится.

Расписание движения межмуниципальных автобусных маршрутов на период закрытия движения через мост:

№109 «Рыбинск - Гаврилово» Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:25, 18:40 (заезд в п.Майский), 20:05.

№150 «Рыбинск - Милюшино» Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:25, 07:35, 16:00, 18:15 (воскресенье).

№152 «Рыбинск - Арефино» Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:35, 09:10, 11:45, 14:55, 18:15.

№156 «Рыбинск — Шашково» Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:55 (будни), 10:50, 13:50, 16:30.

№160 «Рыбинск — Тутаев» Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 06:45, 09:20, 15:20, 17:30.