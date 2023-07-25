В Рыбинске пройдет фестиваль «Джаз на родном языке»

Вход на все концерты свободный Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет трехдневный фестиваль «Джаз на родном языке». С четверга по субботу на фестивале выступят музыканты из Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Ярославля и Рыбинска. Начало концертов в 18 часов. Вход свободный.

Программа на все три дня:

3 августа, четверг.

В 18 часов — джазовые композиции от квинтета Ильи Ершова (скрипка), Игоря Володина (рояль), Ксении Селезневой (вокал), Дмитрия Денисова (бас) и Владимира Борисова (ударные).

В 19 часов — этно-фьюжн группа «СольНефть» – интересный симбиоз русской этники с современными музыкальными стилями. В программе прозвучат народной песни и оригинальные композиции.

В 20 часов — казанский проект «Кэрван Жыры» - программа на татарском языке. Фронтменам проекта Римме Шайхеловой (вокал) и Юрию Щербакову (саксофон, флейта) аккомпанирующий составом выступит Рыбинское трио «Inception band».

4 августа, пятница.

В 18 часов — совместный вокальный проект ярославской певицы, автора музыки и стихов Светланы Сорокиной и мэтра российской джазовой сцены Вадима Майнугина. Также зрителей ожидает специальный гость из Казани - Юрий Щербаков.

В 19 часов — выступит московская группа «Часть Океана». Она исполнит музыкальные композиции, сочетающие современный джаз с элементами классической индийской музыки, редкими музыкальными размерами и глубокими текстами.

В 20 часов – хедлайнеры второго дня Фестиваля – проект «Сергей Головня & Ирина Сурина» Ирина Сурина — известная российская джазовая певица, Сергей Головня — музыкант-саксофонист, певец и композитор, продюсер джазового фестиваля. Их выступление сопровождают именитые контрабасист Владимир Черницын и барабанщик Павел Тимофеев.

5 августа, суббота.

В 18 часов — ансамбль Стаса Майнугина и Гасана Багирова. Они исполнят авторский инструментальный джаз и оригинальные песни, как на русском, так и на азербайджанском языках.

В 19 часов – хедлайнеры финального дня — септет Виктории Кауновой и Ильи Морозова Ансамбль состоит из молодых музыкантов, каждый из которых уже обладает солидным именем в российском джазовом мире.

В часов 20:00 – свинг-оркестр «Пижоны» из Москвы. Ансамбль исполняет горячую смесь из джаза, рок-н-ролла и буги-вуги, а также джамп-н-джайв, свинг и латину. Стоит отметить, что «Пижоны» дважды открывали концерты Чака Берри в Москве.