Правительство Ярославской области направит 250 млн рублей на ремонт грунтовых дорог

Михаил Евраев: - В перспективе мы все сельские дороги приведем в надлежащее состояние. Фото: Правительство Ярославской области

Щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 километра грунтовых проселочных дорог. В перечень, разработанный под контролем областного правительства, вошли участки муниципальных объектов, проезд по которым затруднен в весенне-осеннее время из-за переувлажнения грунтов.

– В этом году в Ярославской области обновим свыше 500 километров асфальтобетонного покрытия на участках региональных и муниципальных дорог. Однако эти работы очень финансовоемкие, и сделать все объекты сразу не получится. Но приведем в порядок и часть проселочных грунтовых дорог, – сказал губернатор Михаил Евраев. – В этом году сделаем первый шаг. В следующем – заложим еще 250 млн рублей. В перспективе мы все сельские дороги приведем в надлежащее состояние.

На совещании отмечалось - наиболее протяженные объекты будут отремонтированы в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Любимском районах, а также в городском округе Переславль-Залесский.

В перечне – критические участки 17 направлений, ведущих к садоводческим товариществам, подъездные дороги к участкам для многодетных семей в деревнях Ананьино и Глебовское Ярославского района, а также пути к фермерским хозяйствам и отдаленным населенным пунктам. Кроме того, по просьбам жителей Переславля-Залесского приведут в порядок 10 километров дороги Резанцево – Аниково – Борисово.

– Подсыпка дорог щебнем и щебеночно-песчаной смесью поможет обеспечить беспрепятственный проезд в межсезонье, – отметил директор департамента дорожного хозяйства региона Роман Душко. – Это решит проблему транспортной доступности в частном секторе, дачных кооперативах, СНТ с минимальными финансовыми и временными затратами.