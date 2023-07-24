Юный житель Костромской области за 11 минут семь раз нарушил правила дорожного движения

Костромич разбил машину, уходя от погони. ФОТО: УМВД по Костромской области

19-летнего житель Костромской области, прежде чем его задержали полицейские, семь раз нарушил правила дорожного движения. На это ему понадобилось всего 11 минут.

Ночью 21 июля на дороге Кострома – Заволжск сотрудники Госавтоинспекции заметили ВАЗ-2114, который ехал на большой скорости. Требования остановиться водитель проигнорировал, началась погоня.

- Уходя от преследования, нарушитель более чем вдвое превысил разрешенную скорость, семь раз выезжал на полосу встречного движения, совершал опасные маневры и обгоны, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

В итоге водитель не справился с управлением легковушки, вылетел в кювет и врезался в дерево. Полицейские помогли молодому человеку выбраться из машины и, убедившись, что с ним все в порядке, приступили к разбору дорожного инцидента.

Выяснилось, что 19-летний житель поселка Красное-на-Волге был трезв, но причины не попадаться на глаза правоохранителям у него имелись. Прав у юноши не оказалось, что, впрочем, не мешало ему регулярно садиться за руль, за что с января этого года он уже трижды привлекался к административке. Кроме того, машина, на которой парень уходил от погони, ему не принадлежала.

- По словам самого нарушителя, ВАЗ-2114 он приобрел у знакомого, но не стал оформлять сделку по всем правилам, - сообщили в полиции.

В отношении водителя-рецидивиста составили 11 административных материалов. Еще предстоит оплатить штрафы на 50 тысяч рублей.