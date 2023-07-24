В Иванове нашли мотоциклиста, который сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Ивановец попросил прощения у пострадавшей девочки и пообещал помочь с ее лечением. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове задержали мотоциклиста, который на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у пострадавшей перелом надколенника.

Сразу после ДТП сотрудники Госавтоинспекции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Водитель пошел на хитрость - заклеил номера своего мотоцикла. Но при этом рассекал по улицам города без шлема, поэтому его фото быстро разлетелось по всем наружным службам полиции и социальным сетям.

И это принесло свои плоды. Житель города опознал мотоцикл из ориентировки и сообщил полиции, где он припаркован.

- Мужчин, который скрылся с места аварии, установлен. Им оказался 35-летний ивановец, не имеющий прав на управление транспортным средством. После звонка правоохранителей, он сам пришел в Госавтоинспекцию, чтобы дать пояснения по поводу случившегося. По словам мужчины, он был шокирован произошедшим, испугался последствий и поэтому скрылся с места ДТП. Мотоциклист попросил прощения у пострадавшей и готов оказать помощь ее родителям в лечении дочери, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Ивановца привлекли к административной ответственности по семи правонарушениям. Пять суток административного ареста гонщик получил за то, что оставил место аварии.