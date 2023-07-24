Развивающемуся региону – современный и безопасный транспорт

Более трех месяцев на улицах Ярославля и Ярославского района курсируют новые безопасные автобусы, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5. ФОТО: Ксения Булатова

В конечном итоге это позволяет повысить мобильность жителей и сократить время в пути. Ярославль как раз относится к числу таких городов, ведь здесь проведена комплексная модернизация системы общественного транспорта, призванная поднять качество пассажирских перевозок на новый уровень.

Современный подвижной состав

Очень важно, чтобы общественный транспорт отвечал современным запросам пассажира по комфорту, экологичности и безопасности. Уже более трех месяцев на улицах Ярославля и Ярославского района курсируют новые безопасные автобусы, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Они заметно выделяются на дорогах за счет стильного оформления и уже успели стать визитной карточкой региона.

Цифровые технологии

В эпоху цифровизации современный транспорт невозможно представить без информационных сервисов. Все новые автобусы оснащены цифровым оборудованием, которое делает поездку комфортнее и безопаснее для пассажира.

В автобусах установлены навигаторы, система мониторинга состояния водителя и диспетчеризации для оперативной связи в случае непредвиденных ситуаций. Безопасность пассажиров обеспечивают внутренние и наружные камеры видеонаблюдения, которые помогают водителю контролировать ситуацию в салоне автобуса и на проезжей части.

В каждом автобусе предусмотрена система климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне. На поручнях установлены валидаторы для безналичной оплаты, поэтому не нужно пробираться к водителю, чтобы оплатить проезд.

Удобство для маломобильных пассажиров

Все новые автобусы в Ярославле и Ярославском районе низкопольные. А это значит, что они удобны для маломобильных граждан: пассажиров в инвалидных креслах, родителей с колясками и пожилых людей. На просторных накопительных площадках предусмотрены специальные крепления для инвалидных кресел. Теперь без особого труда жители могут доехать на автобусе в любую точку города: в детский садик, поликлинику, МФЦ, магазин.

Современные способы оплаты

Большой выбор вариантов оплаты проезда – это еще один важный критерий современного общественного транспорта. В новых автобусах пассажиру доступна безналичная оплата с помощью электронных транспортных карт, банковской карты, смартфона по технологии NFC, проездных билетов. Оплатить поездку можно и за наличные.

Кроме того, в автобусах действует новая технология оплаты с помощью мобильного приложения «Ярославская область Транспорт». Чтобы оплатить проезд, пассажиру необходимо считать камерой смартфона специальный QR-код на стикере. Есть и второй способ – более «ленивый». Не нужно ни прикладывать карту к валидатору, ни считывать QR-код, можно спокойно занять удобное место в салоне и подтвердить оплату одним кликом в смартфоне. Приложение само определяет маршрут и стоимость поездки при включенной геолокации и Bluetooth.

Связанность территорий, их транспортная доступность, новый подвижной состав, современные способы оплаты – все это напрямую влияет на качество жизни горожан и на престижность региона.