В Рыбинске продолжается подготовка к съемкам фильма «Кулачный»

Рабочие возводят на Красной площади деревянные ярмарочные домики Фото: Администрация Рыбинска

В продолжается подготовка к съемкам фильма «Кулачный». Рабочие возводят на Красной площади деревянные ярмарочные домики и закрывают памятник Ленину.

В администрации города рассказали, что по сценарию события фильма происходят в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, которого играет Марк-Малик Мурашкин, бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка, его сыграет Евгений Ткачук. Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и увлекательное путешествие, которое полностью их поменяет.

Специально для съемок участок Волжской набережной засыплют гранитной крошкой.

Для горожан важно, что во время того, как будут снимать фильм, перекроют некоторые участки улиц для проезда или стоянки машин.

С 8 часов 28 июля до 3 часов 3 августа нельзя будет проехать по Волжской набережной на участке от Соборной площади до Стоялой улицы.

Участок улицы Крестовой от Соборной площади до улицы Стоялой станет двусторонним для всех видов транспорта. Будет разрешено движение от Волжской набережной по проезду вдоль Соборной площади к улице Крестовой и далее по Крестовой до Стоялой.

Запрещена остановка транспортных средств:

- по Волжской набережной на участке от Соборной площади до улицы Стоялой 28 июля с 00:00 до 08:00;

- по улице Стоялой на участке от Волжской набережная до Крестовой на весь период съемок.