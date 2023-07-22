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Общество22 июля 2023 10:08

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за разрушения смотровой площадки на Волжской набережной

Объект культурного значения сейчас представляет опасность для людей
Полина Вачнадзе
Смотровая площадка на набережной относится к части ансамбля Губернаторского дома.

Смотровая площадка на набережной относится к части ансамбля Губернаторского дома.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Ярославле из-за разрушения объекта культурного наследия федерального уровня - смотровой площадки на Волжской набережной.

Смотровая площадка на набережной относится к части ансамбля Губернаторского дома. Собственником объекта является мэрия города, а охранные обязательства возложены на Министерство культуры РФ. В 2017 году Минкульт после согласования с КУМИ Ярославля утвердил перечень работ по сохранению объекта культурного наследия.

- Несмотря на наличие задания и имеющихся сведений об аварийности объекта, должностными лицами КУМИ Ярославля и департамента городского хозяйства работы не выполнялись. В ходе осмотра установлено, что смотровая площадка имеет различные деформации, опорные конструкции разрушаются, отсутствует часть ограждения, сама площадка представляет опасность для окружающих. Мер к восстановительным работам местными властями не принимается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Информация о плачевном состоянии одной из главных достопримечательностей Ярославля дошла до главы СК Росси Александра Бастрыкина. Он поручил ярославским следователям провести проверку, ее результатом стало возбуждение уголовного дела.

- Сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, - сказали в региональном СК.

Происшествия: КРИМИНАЛ