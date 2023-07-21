Губернатор проверил ход строительства волейбольного центра в Ярославле

Объект станет одной из крупнейших культурно-спортивных площадок региона. Фото: Правительство Ярославской области

21 июля губернатор Михаил Евраев проверил, как идет строительство волейбольного центра в Ярославле.

– Выезжал сегодня на место, смотрел как идут работы, – рассказал Михаил Евраев. – Процесс на той половине центра, которая строится по областному заказу, идут очень активно. Работает более 180 человек в смену. Вторая часть, которую строит частный инвестор, немного отстает. На площадке мы поговорили с подрядчиком о том, что необходимо нарастить мощности. Объект находится под нашим контролем, он крайне важен для области. Будем стараться сделать так, чтобы к концу следующего года он был введен в эксплуатацию.

Инициатива правительства региона о строительстве волейбольного центра в Ярославле была поддержана Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2020 года.

- Объект станет одной из крупнейших культурно-спортивных площадок региона. Основное здание арены рассчитано на 5 тысяч зрителей, - сообщает правительство области. - Также проектом предусмотрено возведение здания пляжного волейбола с тремя игровыми полями, тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков: бассейна, залов для групповых и командных занятий.

Строительство современного спорткомплекса во Фрунзенском районе Ярославля ведется за счет средств инвестора, федерального и выделенного правительством области регионального бюджетов.

Строительство разделено на два этапа. Заказчиком первого выступает правительство региона по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» и целевой программе «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области». Сумма контракта – 3 млрд 199 млн рублей. Эти средства предусмотрены на строительство здания для пляжного волейбола, корпуса тренировочного и подготовительно-восстановительных блоков, вспомогательных зданий с инженерными коммуникациями.

Корпус тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков уже построен. Возведено здание для пляжного волейбола, завершается устройство кровли. Идет монтаж внутренних сетей канализации, водоснабжения, электромонтажные работы, обустройство вентиляции. Завершается прокладка наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплотрассы. Ход работ контролирует правительство региона.

Второй этап работ, выполняемый на средства инвестора, – строительство основного здания арены волейбольного центра.