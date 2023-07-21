Уголовное дело экс-руководителя ярославского депздрава передано в суд

Уголовное дело в отношении Оксаны Пиклун передано в суд. ФОТО: страница Оксаны Пиклун ВКонтакте

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксаны Пиклун передано в суд. Обвинительное заключение подписал прокурор региона Александр Лоренц.

По версии следствия, с июля 2020 года по ноябрь 2021-го, когда Оксана Пиклун занимала должность и.о. главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, она организовала издание приказов, по которым ей начислялись стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате.

- В результате преступной деятельности учреждению причинен материальный ущерб в размере свыше 1,1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело будет рассматривать Гаврилов-Ямский районный суд. Сейчас Оксана Пиклун, которая обвиняется в присвоении имущества, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-директор департамента здравоохранения Ярославской области: «Сделать себя крайней я не позволю»

Оксана Пиклун прокомментировала свое увольнение с поста директора депздрава (подробнее)