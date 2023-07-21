Завершено строительство Вощажниковской школы в Борисоглебском районе

Современное двухэтажное здание общей площадью 6378 квадратных метров будет принимать 240 учащихся в смену Фото: Правительство Ярославской области

Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Вощажниковской средней общеобразовательной школы в Борисоглебском районе. На финальном этапе работ строители завершили монтаж и пусконаладку инженерных сетей и оборудования, благоустройство территории. В школе уже установлена мебель.

– Ведем серьезную работу по созданию комфортной образовательной среды для наших школьников, – подчеркнул губернатор Михаил Евраев. – В областном центре строим три новые школы: на Московском проспекте, улицах Большой Федоровской и Пашуковской. Идут работы в селе Погорелке Рыбинского района, в Угличе и в поселке Заволжье Ярославского района. Сдана и ждет своих учеников школа в селе Марково Ростовского района. Рассчитываем, что уютные помещения, современные оборудованные классы новых школ будут стимулировать у ребят интерес к учебе, творчеству, Такие социально значимые объекты становятся еще и дополнительным импульсом развития территорий и повышения их привлекательности для жителей.

«Современное двухэтажное здание общей площадью 6378 квадратных метров будет принимать 240 учащихся в смену. Вощажниковская СОШ полностью оснащена для комфортного пребывания и перемещения учащихся, в том числе маломобильных. Школа состоит из четырех блоков, примыкающих к центральной части: отдельно выделены начальные и старшие классы, спортзал и помещения для занятий искусством. В центральной части на первом этаже расположены столовая, медкабинет, музей и гардеробы, на втором – библиотека, актовый зал и административно-технические помещения. Рядом со зданием оборудована уличная спортплощадка. На территории учебного заведения есть котельная, очистные сооружения и гараж на две единицы транспорта, поскольку часть ребят будут приезжать на автобусах», - говорится о характеристиках школы в сообщении правительства области.

– На строительство Вощажниковской школы было предусмотрено более 520 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов, – сообщил и.о. директора регионального департамента строительства Александр Гаврилов. – Все строительные работы в здании завершены. Теперь объект необходимо поставить на кадастровый учет и провести лицензирование учреждения.