Куда сходить в Ярославле 22 и 23 июля: афиша

Куда сходить в Ярославле в выходные, 22 и 23 июля. Фото: Полина Вачнадзе

Фестиваль «Ярославское книжное обострение» 22 и 23 июля

С 10:00 до 19:00 в Бутусовском парке пройдут: интеллектуальные игры, презентации книг, интерактивные программы, мастер-классы. В центре программы - масштабная книжная ярмарка. Вход свободный.

Ярославский музей-заповедник

22 июля

15:00 - экскурсия «Надежда Ламанова. Гений в юбке и ее эпоха». Стоимость: 300 руб.

18.00 - Играют все! Большая игротека для всей семьи в рамках акции #Ярлето. В программе: игры столетней давности, турнир в бирюльки, кучу малу и блошки в плошке, квиз о Ярославле, туристическая эстафета по прохождению полосы препятствий, игры в серсо, крокет и дальдозу. Вход свободный.

Музей зарубежного искусства

22 июля в 17:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки».

Губернаторский дом

23 июля в 18:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Русские римляне». При наличии входного билета.

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников

22 и 23 июля с 11:00 до 19:00 последние дни работы выставок - персональная выставка Александра Волкова «Губернские путешествия»; - мемориальная выставка Юрия Казакова «Ночные откровения».

Центральная библиотека им. М.Ю.Лермонтова

22 июля в 11:00 - мастер-класс по изготовлению Куклы-Купавки. Стоимость: 150 руб.

Культурное пространство Textil

23 июля 11:00 – «Ткани не растут на деревьях» семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб. 11:30 - аудиопрогулка «Perekop», маршрут в наушниках по исторической части Красный Перекоп. Стоимость: 250 руб. 13:00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиции музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб. 15:.00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

Ярославский зоопарк

22 июля

День Нептуна 13:00 – «Подводный мир» - экскурсия в Ковчеге, 14:00 – «Морское дно» - мастер-класс в Ковчеге.

23 июля День показательных кормлений животных: 10:00 - львица Сима, 11:00 - куница, 11:30 - водоплавающие птицы на пруду, 13:00 - мангуст полосатый, игрунки белоухие, черепаха угольная, ящерица примыкая в Зооэкзотариуме, 15:00 - Винторогие козлы.

Мероприятия в рамках акции #Ярлето. Вход свободный:

Парк «Рабочий сад» 22 июля в 11:00 - семейный выходной «Лето-лето». Парк «Нефтяник» 22 июля в 18:00 - «МозгоПати» интеллектуально-развлекательная программа для всей семьи. Парк 30-летия Победы 22 июля в 12:00 - «Ход конем!» открытый шахматный турнир, посвященный Ярославу Мудрому. Интерактивный концерт «Таланты и поклонники!». Юбилейный парк 22 июля в 12:00 - «Ягодные гуляния» Арт-встреча. Сквер на проспекте Машиностроителей 22 июля в 16:00 - «Песни от всей души» развлекательная программа с участием солистов группы «Живой звук». В программе - любимые песни. Хиты 70-80, лучшие песни 90-х и последнего десятилетия. Парк на Даманском острове 22 июля в 12:00 - развлекательная программа «За клубком по сказочной тропинке». Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»: 22 июля - 11:00 - городская зарядка, - 12:00 - детская развлекательная программа «Арабская ночь с Алладином и Абу» - 18:00 - Open air. Волжская набережная 23 июля в 18:00 - концерт муниципального духового оркестра.

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