Костромские родители детей-инвалидов могут взять дополнительный 24-дневный отпуск

Жители Костромской области, которые воспитывают детей-инвалидов, имеют право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Костромской области, которые воспитывают детей-инвалидов, имеют право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. Такой небольшой отпуск предоставляется родителям, опекунам и попечителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Заявление на дополнительные выходные подается работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца. В настоящее время не использованные в текущем месяце выходные не суммируются и не переносятся на следующий месяц, - уточнили в костромском Социальном фонде России.

С сентября 2023 года у родителей, опекунов и попечителей будет возможность копить выходные дни, а потом взять разовый отпуск и провести время со своим ребенком. Важное условие – такой дополнительный отпуск не может быть больше 24 дней.