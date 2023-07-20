Медали «За Отвагу» участникам СВО вручил губернатор Михаил Евраев

Михаил Евраев: – Благодарю вас за мужество, за отвагу. Сейчас вся наша страна выступает как единая команда. Задача одна, общая для всех, – победить. Фото: Правительство Ярославской области

При награждении присутствовали ветераны вооруженных сил, представители патриотических молодежных организаций, общественности и члены семей военнослужащих.

За проявленные мужество и героизм государственных наград удостоены Алексей Беков и Даниил Мурзин.

– Благодарю вас за мужество, за отвагу. Сейчас вся наша страна выступает как единая команда. Задача одна, общая для всех, – победить. И каждый делает для этого все, что может. Уверен, что вместе мы справимся, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Очень здорово, что у нас в регионе много тех, кто активно помогает фронту. Со стороны Правительства стараемся делать все необходимое по поддержке участников СВО и их семей, реабилитации вернувшихся военнослужащих. Эти вопросы находятся в постоянном фокусе нашего внимания, уделяем им особое значение.

Награжденный медалью «За Отвагу» Алексей Беков 27 лет работал в школе учителем физкультуры, возглавлял военно-патриотический клуб, позднее – штаб Юнармии Тутаевского района. Многие его воспитанники связали свое будущее с вооруженными силами или продолжили обучение в военных вузах страны. В феврале 2023 года в ходе боестолкновения Алексей Беков получил тяжелое ранение, но не оставил позиций. После гибели командира, приняв на себя командование, он организовал оказание медицинской помощи раненым и их дальнейшую эвакуацию. Сам был эвакуирован с поля боя в госпиталь последним.

Даниил Мурзин – выпускник Юнармии и военно-патриотического клуба «Патриот ВДВ». В ходе СВО в январе 2023 года во время отражения атаки противника получил многочисленные осколочные ранения, но не оставил позиций и продолжал оборону вплоть до своей эвакуации в полевой госпиталь.

Михаил Евраев в ходе общения с героями обратил внимание на дополнительную поддержку, которую по принципу одного окна в регионе оказывает филиал Фонда «Защитники Отечества». Совместно с правительством области здесь помогают ветеранам СВО, семьям погибших бойцов: в филиале можно получить бесплатные консультации юристов и психологов, направления на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Также специалисты оказывают содействие в оформлении выплат и документов, получении дополнительного образования, трудоустройстве.

Также в ходе встречи награжденных с губернатором обсуждался вопрос введения электронной карты, на которой будет содержаться информация обо всех льготах и других преференциях, положенных гражданам, в том числе участникам СВО. Как отмечалось, она будет и в привычном пластиковом формате, и в виртуальном. Владелец карты сможет применить ее при использовании государственных сервисов, получении коммерческих услуг, скидок, оплате проезда, покупок в магазинах и в других ситуациях.