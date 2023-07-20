В лесу Костромской области потерялся 10-летний грибник

Юный грибник из Костромской области потерялся в лесу. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

10-летний Дима из деревни Филята Костромской области 19 июля заставил поволноваться многих взрослых. Мальчик в обед ушел в лес за грибами и заблудился.

К счастью, ребенок не растерялся и сразу сообразил, как ему действовать дальше. Первым делом Дима позвонил на номер 112, сообщил, что потерялся и примерно описал то место, где он находится. Полицейские, сотрудники МЧС и местной администрации сразу же выехали на поиск юного грибника. Его дедушка тоже не смог усидеть дома, зная, что внук один в лесу и ему нужна помощь.

- Для того, чтобы потерявшийся лучше сориентировался, включали звуковые сигналы на патрульных автомашинах на выходе из леса. Осложняло ситуацию то, что мобильная связь у ребенка работала с перебоями, но по тем ориентирам, которые он успел дать, местные полицейские поняли, куда именно он забрел, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

К счастью, Диму быстро нашли. Он совершенно не был напуган, так как твердо знал, что помощь придет и придет быстро. Мальчику помогли донести корзинку до патрульной машины (по пути ребенок успел найти еще несколько грибов) и вместе с дедушкой отвезли домой, где их ждала бабушка.