Бывшего директора костромского предприятия обвинили в смерти подростка и должностных преступлениях

Бывший директор коммунального предприятия Судиславского района Костромской области скоро предстанет перед судом.

Бывший директор коммунального предприятия Судиславского района Костромской области скоро предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, присвоении и служебном подлоге. Сейчас экс-руководитель находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, именно халатность со стороны будущего подсудимого стала причиной смерти 14-летнего подростка. 5 июля прошлого года мальчик залез на крышу водозаборного сооружения, которое находится недалеко от деревни Фадеево. Юноша прикоснулся к неизолированным электропроводам и получил смертельный удар током.

Сотрудники правоохранительных органов во время следствия пришли к выводу, что подросток погиб из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором коммунального предприятия.

- Обвиняемый не установил ограждение и не обеспечил охрану сооружения, которые могли бы ограничить доступ на объект посторонних лиц. Также не были выполнены требования по обеспечению безопасности эксплуатации объекта электроэнергетики, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Видимо, у руководителя были другие, более важные дела. Следствие считает, что обвиняемый присваивал себе деньги предприятия, а чтобы скрыть это, составлял подложные документы и сдавал их в бухгалтерию. После того, как о присвоении стало известно правоохранителям, директор возместил причиненный материальный ущерб.