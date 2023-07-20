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Кострома 20 июля 2023 14:10

Бывшего директора костромского предприятия обвинили в смерти подростка и должностных преступлениях

Уголовное дело передано в суд
Полина Вачнадзе
Бывший директор коммунального предприятия Судиславского района Костромской области скоро предстанет перед судом.

Бывший директор коммунального предприятия Судиславского района Костромской области скоро предстанет перед судом.

Бывший директор коммунального предприятия Судиславского района Костромской области скоро предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, присвоении и служебном подлоге. Сейчас экс-руководитель находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, именно халатность со стороны будущего подсудимого стала причиной смерти 14-летнего подростка. 5 июля прошлого года мальчик залез на крышу водозаборного сооружения, которое находится недалеко от деревни Фадеево. Юноша прикоснулся к неизолированным электропроводам и получил смертельный удар током.

Сотрудники правоохранительных органов во время следствия пришли к выводу, что подросток погиб из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором коммунального предприятия.

- Обвиняемый не установил ограждение и не обеспечил охрану сооружения, которые могли бы ограничить доступ на объект посторонних лиц. Также не были выполнены требования по обеспечению безопасности эксплуатации объекта электроэнергетики, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Видимо, у руководителя были другие, более важные дела. Следствие считает, что обвиняемый присваивал себе деньги предприятия, а чтобы скрыть это, составлял подложные документы и сдавал их в бухгалтерию. После того, как о присвоении стало известно правоохранителям, директор возместил причиненный материальный ущерб.

Происшествия: КРИМИНАЛ