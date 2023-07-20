В Иванове пройдет крупный книжный фестиваль «Читай – Отдыхай!»: полная программа

С 21 по 23 июля в Иванове будет проходить один из самых крупных книжных фестивалей ЦФО «Читай – Отдыхай!».

С 21 по 23 июля в Иванове будет проходить один из самых крупных книжных фестивалей ЦФО «Читай – Отдыхай!» или, как его еще называют, фестиваль «ЧО!». Организаторы обещают занимательную программу, которая заинтересует и взрослых, и юных любителей книг.

В этом году в фестивале примут участие более 60 книжных издательств России. На протяжении трех дней на главной сцене и в шатре в сквере у цирка будут проходить презентации, лекции, мастер-классы. Одним из главных событий станет программа научно-популярного проекта «СЛОН» - «Солярис. Лекции о науке». Молодые ученые расскажут о своих любимых книгах.

Гостем «ЧО!» станет скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Он расскажет о своей книге «Рукаводство по рукоприкладству». В основу книги о времени и творчестве, предназначенной для широкого круга читателей, легли дневниковые записи скульптора – порой ироничные, но чаще серьезные и глубокие.

Программа книжного фестиваля «Читай – Отдыхай!»:

21 ИЮЛЯ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 14:00-15:00 – сказки для детей от музыкально-драматической группы GyPsyStory.

ПЛОЩАДКА «МАСТЕР-КЛАССЫ» 11:00-21:00 – мастер-классы от проектов «ПерельМания и ПерельМагия», «Волшебрики».

22 ИЮЛЯ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 14:00-15:00 – сказки для детей от музыкально-драматической группы GyPsyStory, 15:00-16:00 – театральная постановка «Золушка» от театра Бориса Драгилева «Непростосказки», 16:00-17:00 – презентация детской книги Светланы Олексенко «Хороший Человек», чтение стихов в исполнении автора.

ПЛОЩАДКА «МАСТЕР-КЛАССЫ» 11:00-14:00 – мастер-классы от проектов «ПерельМания и ПерельМагия», «Волшебрики», 14:00-15:00 – весело, ярко и увлекательно ребятам расскажут о законах физики, 15:00-16:00 – мастер-классы от проектов «ПерельМания и ПерельМагия», «Волшебрики», 16:00-17:00 – игра в графический конструктор спирограф. Активность для детей, построенная на завораживающем процессе преобразования хаоса в фантастические по красоте геометрические узоры, 17:00-19:00 – мастер-класс по коллажу от художника Кирилла Пискунова

23 ИЮЛЯ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 15:00-16:00 – театральная постановка «Правила жизни от детей» от театра Бориса Драгилева «Непростосказки».

ПЛОЩАДКА «МАСТЕР-КЛАССЫ» 11:00-17:00 – мастер-классы от проектов «ПерельМания и ПерельМагия», «Волшебрики», 17:00-19:00 – мастер-класс по коллажу от художника Кирилла Пискунова.