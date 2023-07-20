В Ярославле создали туристический сайт для молодых путешественников

В Ярославле для молодых путешественников создали туристическую платформу «Молодежный Ярославль». ФОТО: https://yarlocation.ru/

В Ярославле для молодых путешественников создали туристическую платформу «Молодежный Ярославль». На одном портале собрана информация о городских достопримечательностях, локациях для прогулок и фото, отелях и хостелах, кафе и ресторанах, событиях и развлечениях, интересных молодежи.

- Надеемся, что с нашим сервисом составить отличный план отдыха, будь то выходные или целая неделя, станет удобнее и интереснее: творчески, активно и вкусно, - говорит автор и руководитель проекта «Молодежный Ярославль» Дарья Борисова.

На сервисе можно найти бесплатные мобильные аудиогиды по туристическому центру Ярославля. Их можно использоваться для пешеходных и велопрогулок. Некоторые кафе, бары и места отдыха предоставляют пользователям портала скидки на свои услуги, что, несомненно, является приятным бонусом для гостей города.

Интересные локации можно добавить в избранное и сразу увидеть, в какую сумму обойдется поездка в столицу Золотого кольца России.