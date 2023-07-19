В Ярославской области более 3300 магазинов представляют на своих полках товары местных сельхозпроизводителей

Дмитрий Фомин: - Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Его реализацию обсудили в правительстве области на заседании областной межведомственной комиссии, приуроченном ко Дню работника торговли.

«Ярославский продукт», отмечалось на совещании, позволяет расширить спектр местных товаров на полках магазинов и облегчить быстрый доступ к ним покупателям благодаря размещению ценников с логотипом. К проекту уже присоединились 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы. Это более 3350 торговых точек.

– Наша продукция славится далеко за пределами Ярославской области. Мы ей гордимся и хотим, чтобы как можно больше людей смогли ее попробовать и рассказать о ней, – сказал Михаил Евраев. – Чтобы туристы, которые приехали к нам знали, что у нас не только красиво и интересно, но и очень вкусно.

В марте по инициативе губернатора в регионе стартовал еще один проект – «Фермерский уголок». Благодаря этому сельхозпроизводители области получили возможность размещать свою продукцию на специальных прилавках в торговых сетях. До конца года правительство области планирует открыть еще три «Фермерских уголка» – в Дзержинском районе областного центра, Рыбинске и Ростовском районе.

Продолжает правительство области расширять и розничную сеть фермерских лавок, магазинов, ярмарок проекта «Ярфермер». Организована система выездной торговли, в рамках которой правительство области возмещает часть затрат по доставке товаров в тысячу отдаленных сельских населенных пунктов.

Для стимулирования продвижения местной продукции на региональном рынке при поддержке областного правительства проводятся закупочные сессии с крупными федеральными торговыми сетями и предприятиями области.

– Сегодня развитие российского ритейла происходит в новых условиях, – отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин. – Мы активно работаем над расширением международных рынков с дружественными странами, управлением новыми цепочками поставок, параллельным импортом, и, самое главное, развитием собственных брендов на отечественном рынке. Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд рублей.

На заседании отмечалось: вклад торговли в валовой региональный продукт составляет 15%, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 9%.