Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2023 15:05

В Ярославской области более 3300 магазинов представляют на своих полках товары местных сельхозпроизводителей

Одним из эффективных инструментов поддержки ярославских сельхозпроизводителей стал инициированный губернатором Михаилом Евраевым проект «Ярославский продукт»
Мария СОКОЛОВА
Дмитрий Фомин: - Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд рублей.

Дмитрий Фомин: - Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд рублей.

Фото: Правительство Ярославской области

Его реализацию обсудили в правительстве области на заседании областной межведомственной комиссии, приуроченном ко Дню работника торговли.

«Ярославский продукт», отмечалось на совещании, позволяет расширить спектр местных товаров на полках магазинов и облегчить быстрый доступ к ним покупателям благодаря размещению ценников с логотипом. К проекту уже присоединились 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы. Это более 3350 торговых точек.

– Наша продукция славится далеко за пределами Ярославской области. Мы ей гордимся и хотим, чтобы как можно больше людей смогли ее попробовать и рассказать о ней, – сказал Михаил Евраев. – Чтобы туристы, которые приехали к нам знали, что у нас не только красиво и интересно, но и очень вкусно.

В марте по инициативе губернатора в регионе стартовал еще один проект – «Фермерский уголок». Благодаря этому сельхозпроизводители области получили возможность размещать свою продукцию на специальных прилавках в торговых сетях. До конца года правительство области планирует открыть еще три «Фермерских уголка» – в Дзержинском районе областного центра, Рыбинске и Ростовском районе.

Продолжает правительство области расширять и розничную сеть фермерских лавок, магазинов, ярмарок проекта «Ярфермер». Организована система выездной торговли, в рамках которой правительство области возмещает часть затрат по доставке товаров в тысячу отдаленных сельских населенных пунктов.

Для стимулирования продвижения местной продукции на региональном рынке при поддержке областного правительства проводятся закупочные сессии с крупными федеральными торговыми сетями и предприятиями области.

– Сегодня развитие российского ритейла происходит в новых условиях, – отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин. – Мы активно работаем над расширением международных рынков с дружественными странами, управлением новыми цепочками поставок, параллельным импортом, и, самое главное, развитием собственных брендов на отечественном рынке. Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд рублей.

На заседании отмечалось: вклад торговли в валовой региональный продукт составляет 15%, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 9%.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ