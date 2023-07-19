В Ярославской области запущен телеграм-бот для записи к врачу

Теперь в Ярославской области к Единой электронной регистратуре по номеру 122 добавился специальный бот в Телеграм. Фото из архива «КП»

Благодаря проделанной работе областным департаментом здравоохранения и фармации и другим профильным департаментам, теперь это можно сделать в телеграм-боте https://t.me/yar122_bot. Достаточно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса пациента, выбрать необходимую организацию здравоохранения, специалиста и удобное время приема.

– Расширяем возможности записи к врачу. Теперь к Единой электронной регистратуре по номеру 122 добавился специальный бот в Телеграм, – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Преимущество сервиса оценят активные пользователи интернета – это быстрая запись к врачу без звонков и лишних взаимодействий с операторами колл-центра. Дополнительно в боте можно прикрепить данные своих родственников и записать онлайн к врачу и их тоже. Авторизоваться достаточно один раз.

Единая электронная регистратура работает на территории Ярославской области с 1 июня по поручению губернатора области. За прошедшее время через нее поступило более 217 тысяч звонков для записи на прием к врачу, вызова скорой помощи и по другим вопросам здравоохранения.

Справка

Запись, как сообщает областной департамент фармации и здравоохранения, с использованием единой электронной регистратуры доступна к следующим специалистам:

– участковый терапевт;

– врач общей практики (семейный врач);

– участковый педиатр;

– хирург;

– детский хирург;

– акушер-гинеколог;

– оториноларинголог;

– офтальмолог;

– стоматолог;

– стоматолог-терапевт;

– стоматолог-хирург;

– детский стоматолог;

– зубной врач;

– психиатр-нарколог;

– детский психиатр;

– фтизиатр;

– уролог (уролог-андролог).