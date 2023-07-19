В Ярославской области запущен телеграм-бот для записи к врачу

Теперь в Ярославской области к Единой электронной регистратуре по номеру 122 добавился специальный бот в Телеграм. Фото из архива «КП»
Благодаря проделанной работе областным департаментом здравоохранения и фармации и другим профильным департаментам, теперь это можно сделать в телеграм-боте https://t.me/yar122_bot. Достаточно ввести номер СНИЛС или медицинского полиса пациента, выбрать необходимую организацию здравоохранения, специалиста и удобное время приема.
– Расширяем возможности записи к врачу. Теперь к Единой электронной регистратуре по номеру 122 добавился специальный бот в Телеграм, – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Преимущество сервиса оценят активные пользователи интернета – это быстрая запись к врачу без звонков и лишних взаимодействий с операторами колл-центра. Дополнительно в боте можно прикрепить данные своих родственников и записать онлайн к врачу и их тоже. Авторизоваться достаточно один раз.
Единая электронная регистратура работает на территории Ярославской области с 1 июня по поручению губернатора области. За прошедшее время через нее поступило более 217 тысяч звонков для записи на прием к врачу, вызова скорой помощи и по другим вопросам здравоохранения.
Справка
Запись, как сообщает областной департамент фармации и здравоохранения, с использованием единой электронной регистратуры доступна к следующим специалистам:
– участковый терапевт;
– врач общей практики (семейный врач);
– участковый педиатр;
– хирург;
– детский хирург;
– акушер-гинеколог;
– оториноларинголог;
– офтальмолог;
– стоматолог;
– стоматолог-терапевт;
– стоматолог-хирург;
– детский стоматолог;
– зубной врач;
– психиатр-нарколог;
– детский психиатр;
– фтизиатр;
– уролог (уролог-андролог).