Ярославль и еще восемь регионов вокруг Москвы стали золотыми направлениями туризма

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов объяснил запуск тревел-гида тем, что в последние годы внутренний туризм стал новым трендом. Фото предоставленоTele2

Коллекция невероятных идей

18 июля в Плесе Ивановской области представители сотового оператора рассказали журналистам и блогерам из Ярославля, Костромы, Иваново и Владимира о своем новом проекте – цифровом тревел-гиде, который представляет собой коллекцию невероятных идей для приключений в девяти регионах вокруг столицы. Отправиться по увлекательным маршрутам выходного дня могут все желающие, а клиенты сотового оператора дополнительно получат возможность быть на связи даже в отдаленных местах и воспользоваться скидками от ключевых партнеров проекта.

Директор макрорегиона «Центр» сотового оператора Денис Маликов объяснил запуск тревел-гида тем, что в последние годы внутренний туризм стал новым трендом. По данным Росстата, ЦФО занимает первое место по числу туристов, опередив южные и северо-западные направления.

А 9 регионов ЦФО, кольцом окружающих столицу, стали по-настоящему любимыми у путешественников. К примеру, в Ярославль приезжает в 1,5 раза больше гостей, чем в Калининград, Иваново в 2 раза популярнее красот Камчатки, в Туле поток туристов в 2 раза превышает количество любителей природы Заполярья в Мурманске.

– Такую статистику подтверждают данные нашей сети, – отмечает Денис Маликов. – Этой весной в точках тревел-гида трафик 4G вырос в среднем в 1,5 раза год к году. И скорее всего, к концу лета он достигнет и вовсе рекордных значений.

В преддверии летнего сезона в компании модернизировали порядка 30% собственной инфраструктуры во всех регионах, окружающих столицу, что позволило значительно повысить скорость интернета и улучшить покрытие как в населенных пунктах, так и за их пределами – в том числе там, где отдыхают туристы и местные жители.

Про вдохновение Левитана и рыбинские шлюзы

О самых интересных местах для путешествий, где верным спутником будет 4G, компания рассказала в тревел-гиде. А одной из точек проекта стал Плес в Ивановской области. Директор ивановского филиала сотового оператора Степан Егикян вместе с журналистами и блогерами протестировал качество связи в городе, где вдохновлялся Левитан, и рассказал, что проект по запуску сети в таких местностях всегда непростой из-за того, что здесь особые условия к размещению любых объектов.

– Однако мы любим сложные задачи, – добавил Степан Егикян, – поэтому Плес – с самого запуска сети компании в Ивановской области был в зоне уверенного сигнала 4G, а в преддверии лета мы прокачали интернет как в туристическом городе, так и во всем регионе.

Также участники смогли задать вопросы о качестве связи и местах отдыха в соседних городах. В частности, директор ярославского филиала сотового оператора Евгений Чалов поделился, что прогулка по прибрежной зоне в Плесе - не единственное речное приключение из гида. Регион включил в проект идею отправиться на шлюзование в ярославском городе Рыбинске и проплыть из водохранилища в акваторию реки Волги. А чтобы путешественники были на связи, оператор обеспечил стабильным сигналом 4G в том числе территорию вдоль автомобильных трасс к местам отдыха.

Маршрут обеспечен сверхскоростным интернетом

Об одной из костромских локаций тревел-гида – это музей сыра, рассказала директор костромского филиала компании Татьяна Постнова.

- Нам важны места притяжения туристов, и качество связи в этих направлениях под особым контролем – скорость подключения к 4G в нашей области нередко превышает 100 Мбит/с, – подчеркнула она.

Также сотовый оператор модернизировал сеть на туристическом маршруте в Костроме – это центральная площадь, пешеходный проспект Мира, территория у старинного драматического театра им. А.Н. Островского, три музея – Романовский, Гауптвахта, Дворянское собрание, у памятников города, в Ботниковском сквере и других.

Во Владимирской области тревел-гид предлагает посетить Суздаль. Директор филиала оператора в регионе Сергей Орлов отмечает, что этот город чем-то похож на Плес – в нем тоже было непросто развернуть сеть так, чтобы объекты инфраструктуры остались незаметными, а скорость интернета была на высоте.

– Но для нас нет невыполнимых проектов, и Суздаль, как и территория Владимирского региона, в зоне сверхскоростного 4G, – отметил Сергей Орлов. – Предлагаем всем желающим пройти по маршрутам тревел-гида, получить новые эмоции и поделиться ими в соцсетях и мессенджерах, так как покрытие сети позволяет это делать в любом месте и в любое время.