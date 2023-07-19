Ярославль получит 100 миллионов рублей на покупку техники для уборки города

Около 100 миллионов рублей получит Ярославль из областного бюджет на покупку техники для уборки. Фото: Мэрия Ярославля

Около 100 миллионов рублей получит Ярославль из областного бюджет на покупку техники. На эти деньги будут приобретены машины для зимней уборки внутриквартальных проездов в районах города.

- Грядущей зимой очистка небольших проездов от снега и наледи должна улучшиться, - сказал мэр Артем Молчанов.

По словам градоначальника, дополнительное финансирование выделят «Горзеленхозстрою». Субсидия коммунальщикам увеличится на 53 миллиона рублей. На эти деньги будут закуплен запас противогололедных материалов и запчасти для уборочной техники.

В январе и феврале 2023 года больше 2,5 тысяч жителей Ярославской области получили травмы из-за гололедицы. Причиной плохой уборки улиц стало недофинансирование: например, в Ярославле на борьбу со снегом и льдом необходимы были 2 миллиарда рублей, а в бюджет заложили лишь 800 миллионов.