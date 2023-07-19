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Общество19 июля 2023 10:15

Ярославль получит 100 миллионов рублей на покупку техники для уборки города

Деньги будут выделены из областного бюджета
Полина Вачнадзе
Около 100 миллионов рублей получит Ярославль из областного бюджет на покупку техники для уборки.

Около 100 миллионов рублей получит Ярославль из областного бюджет на покупку техники для уборки.

Фото: Мэрия Ярославля

Около 100 миллионов рублей получит Ярославль из областного бюджет на покупку техники. На эти деньги будут приобретены машины для зимней уборки внутриквартальных проездов в районах города.

- Грядущей зимой очистка небольших проездов от снега и наледи должна улучшиться, - сказал мэр Артем Молчанов.

По словам градоначальника, дополнительное финансирование выделят «Горзеленхозстрою». Субсидия коммунальщикам увеличится на 53 миллиона рублей. На эти деньги будут закуплен запас противогололедных материалов и запчасти для уборочной техники.

В январе и феврале 2023 года больше 2,5 тысяч жителей Ярославской области получили травмы из-за гололедицы. Причиной плохой уборки улиц стало недофинансирование: например, в Ярославле на борьбу со снегом и льдом необходимы были 2 миллиарда рублей, а в бюджет заложили лишь 800 миллионов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ