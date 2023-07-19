Вирус африканской чумы свиней угрожает животным Костромской области

В Костромской области возникла угроза распространения вируса африканской чумы свиней. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Костромской области возникла угроза распространения вируса африканской чумы свиней. АЧС выявили у павшего дикого кабана на территории урочища Макарово Нерехтинского района.

Специалисты областной ветеринарной службы сразу же начали проводить профилактические и ограничительные мероприятия. Доступ к очагу закрыт, на территории проведена дезинфекция. Въезд и выезд автомобилей, а также перемещение транспорта находится под контролем.

- Владельцев животных просят быть внимательными и незамедлительно сообщать обо всех случаях заболевания специалистам госветслужбы по месту жительства или по телефону «горячей линии» 8(4942)55-32-02, - обратились к жителям региона в администрации Костромской области.

Для людей АЧС не опасна, однако она грозит уничтожением свиней.

На прошлой неделе три очага африканской чумы свиней были обнаружены во Владимирской области.