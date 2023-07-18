В Ярославской области по программе "Наши дворы" работы ведутся на 70% объектов

На оперативном совещании обсудили, как идет реализация губернаторской программы "Наши дворы". Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области продолжается работа по губернаторской программе "Наши дворы". В этом году в регионе приведут в порядок 87 дворов, установят 44 площадки для игр и занятий спортом. Благоустройство 10 придомовых территорий уже завершено, на 61 объекте оно продолжается.

Реализацию проекта обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Михаил Евраев.

– Обращаю внимание глав районов и городов, что дворы – не для машин, а для людей, – подчеркнул Михаил Евраев. – Внутри двора парковочные зоны стараемся не расширять. Там должны быть детские и спортивные площадки, дорожки, зеленые насаждения. А парковки стараемся делать по внешнему периметру двора. Обязательно наличие камер видеонаблюдения, при обустройстве тротуаров и подходов лучше использовать плитку – это более эстетично и практично.

На совещании отметили, что на данный момент детско-спортивные площадки уже установлены в деревне Семлово Даниловского района, селе Климатино Ростовского района, поселке Красный Бор и деревне Полесье Ярославского района. Еще на семи объектах работы подходят к завершению.

Продолжается благоустройство дворов, начатое в прошлом году. По итогам проведения инвентаризации на этих объектах, как было сказано на совещании, было выявлено 168 замечаний, из них 72 устранены по гарантии. Например, заменены некоторые игровые элементы на детско-спортивных площадках.

– Несмотря на то, что за содержание новых площадок отвечают собственники жилья, работу по гарантийным обязательствам с подрядчиками должны проводить администрации муниципальных образований, – сказал Михаил Евраев.