Костромичам дали 60 минут на бесплатную пересадку с автобуса на автобус

Бесплатная пересадка с автобуса на автобус в Костроме будет увеличена до 60 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесплатная пересадка с автобуса на автобус в Костроме будет увеличена с 45-и до 60 минут. Эту хорошую для всех пассажиров новость сообщили в правительстве региона.

- В связи с тем, что к перевозчикам поступили не все автобусы, не в полном объеме укомплектован штат водителей, на ряде маршрутов наблюдаются отклонения от ранее запланированного графика движения общественного транспорта. Часть костромичей не успевают воспользоваться бесплатной пересадкой, - пояснили свое решение чиновники.

Что, естественно, вызывает недовольство пассажиров, так как увеличиваются расходы на проезд. Теперь право на бесплатную пересадку у пассажира будет сохраняться в течение часа с момента первой безналичной оплаты проезда.