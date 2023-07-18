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Кострома 18 июля 2023 14:11

Костромичам дали 60 минут на бесплатную пересадку с автобуса на автобус

Из-за нехватки водителей график движения транспорта не соблюдается
Полина Вачнадзе
Бесплатная пересадка с автобуса на автобус в Костроме будет увеличена до 60 минут.

Бесплатная пересадка с автобуса на автобус в Костроме будет увеличена до 60 минут.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесплатная пересадка с автобуса на автобус в Костроме будет увеличена с 45-и до 60 минут. Эту хорошую для всех пассажиров новость сообщили в правительстве региона.

- В связи с тем, что к перевозчикам поступили не все автобусы, не в полном объеме укомплектован штат водителей, на ряде маршрутов наблюдаются отклонения от ранее запланированного графика движения общественного транспорта. Часть костромичей не успевают воспользоваться бесплатной пересадкой, - пояснили свое решение чиновники.

Что, естественно, вызывает недовольство пассажиров, так как увеличиваются расходы на проезд. Теперь право на бесплатную пересадку у пассажира будет сохраняться в течение часа с момента первой безналичной оплаты проезда.

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