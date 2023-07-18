На Ивановскую область идет гроза с градом

На Ивановскую область надвигается сильный дождь, который может перерасти в грозу с градом. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

На Ивановскую область надвигается сильный дождь, который может перерасти в грозу с градом. Ветер усилится до 13 метров в секунду, в отдельных районах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Такой неблагоприятный прогноз на вечер вторника, 18 июля, и 19 июля дает Ивановский ЦГМС.

Администрация Иванова рекомендует горожанам убрать все вещи с балконов в квартиры, машины поставить в гаражи или припарковать подальше от деревьев. Во время грозы желательно не выходить из дома. Если непогода застала вас на улице, зайдите в помещение.

- Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в машине, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной и прикрыть глаза руками или одеждой. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он длится дольше 15 минут, - рассказали о мерах предосторожности в администрации.