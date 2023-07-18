Костромичка потеряла семилетнего сына на пляже и решила, что он утонул

В Костроме женщина решила, что ее сын утонул. ФОТО: группа "СПАСАТЕЛИ Костромы Пожарно-спасательная служба"

Невнимательная мать из Костромы пережила, пожалуй, худший день в своей жизни. 17 июля она вместе со своим семилетним сыном пошла на пляж. И сначала все было хорошо: мама загорала, ребенок купался. Но в какой-то момент женщина поняла, что давно не видела своего мальчика. Естественно, предположила она самое худшее… Решив, что случилась беда, костромичка начала бегать по пляжу, звать на помощь.

Ее крики услышал спасатель, дежуривший на смотровой вышке.

- Спасатель бросился в воду, начал осматривать дно. Двое мужчин, увидев, что он делает, тоже стали нырять на глубину, - рассказали в Пожарно-спасательной службе Костромской области.

К счастью, эта история закончилась хорошо: мальчика нашли, он купался неподалеку в детском секторе.

- С невнимательной мамой Максима провели беседу. К сожалению, нередки случаи, когда взрослые оставляют детей на пляже без присмотра. Это может привести к нежелательным последствиям, - говорят спасатели. - Помните, что дети должны купаться только в сопровождении взрослых.