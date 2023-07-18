В Иванове пройдет фестиваль «Пульс Лета-2023»

22 июля в Иванове пройдет фестиваль молодежной культуры. ФОТО: группа "Пульс Лета 22 июля, Иваново" ВКонтакте

22 июля в Иванове пройдет фестиваль молодежной культуры «Пульс Лета-2023». Гостей и участников ждут в парке имени В.Я.Степанова.

- Мы подготовили много хорошей музыки, косплей-дефиле, литературную сцену, ярмарку, игротеку, фотовыставки и большое количество интерактивных площадок от самых ярких объединений увлеченной молодежи, - рассказывают организаторы.

Открытие фестиваля запланировано на 11:00, большая часть локаций начнет работать в полдень. Завершится «Пульс Лета» в 20:00.

Вход на фестиваль свободный.