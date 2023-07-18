В больнице Ярославля, где лечатся дети с пневмонией и бронхитом, отключили горячую воду

Ярославская больница осталась без горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больнице имени Семашко, которая находится на улице Гагарина в Ярославле, отключили горячую воду. С жалобой к губернатору региона Михаилу Евраеву обратились родители маленьких пациентов, которые сейчас лежат в отделении с бронхитами и пневмонией. Ярославцы считают, что в таких условиях вылечить детей невозможно.

- Горячую воду отключили на две недели, водонагревателя в отделении нет. Скажите, пожалуйста, как можно лежать в таких условиях и лечить ребенка? Почему нельзя купить водонагреватель? – задали вопрос главе области на его странице в соцсетях.

В ответе, который дал региональный департамент здравоохранения и фармации, говорится, что во Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля горячая вода отключена с 18 по 21 июля для проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей.

- На объекте здравоохранения Клинической больницы имени Н.А.Семашко, на случай отключения горячего водоснабжения, имеются накопительные водонагреватели, установленные в режимных помещениях, согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630–10. Установка водонагревателей в лечебных палатах учреждения не представляется возможным, - сообщили в департаменте.

А чуть позже уточнили, что водонагреватель в педиатрическом отделении вышел из строя из-за отключения электроэнергии. Новый купят и установят в течение семи дней.