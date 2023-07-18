Губернатор Ярославской области оценил работу госпабликов региона

Участники стратегической сессии поделились наиболее эффективными практиками ведения сообществ. Фото: Правительство Ярославской области

Развитие госпабликов обеспечивает конструктивную связь между государством и обществом, помогает выстроить планы развития региона на основе мнения жителей. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил на стратегической сессии АНО «Диалог Регионы» – головной организации Центра управления регионом. Во время сессии своим опытом ведения сообществ обменялись администраторы 155 лучших государственных пабликов.

– Тема работы госпабликов крайне важна, потому что от того, как мы выстроим диалог с людьми, зависит очень многое, – сказал Михаил Евраев. – В июле прошлого года Президент России подписал закон, обязывающий органы власти вести официальные страницы в соцсетях. Наш регион активно включился в выполнение задачи. Мы уделяем огромное внимание этой сфере, потому что это работа с жителями области. Очень часто люди жалуются просто на то, что их не слышат. Такого быть не должно. Поэтому каждый руководитель департамента или ведомства несет личную ответственность за качество госпабликов по своему направлению. Наши еженедельные планерки мы начинаем с доклада Центра управления регионом, который предоставляет аналитику по проблемным вопросам. Мы выявляем общие тенденции и разбираем конкретные ситуации, иногда сразу на месте находим решение.

Губернатор также отметил, что лично просматривает комментарии в своих соцсетях и следит за качеством ответов.

Сейчас, как сообщает правительство региона, в Ярославской области работает около полутора тысяч официальных страниц органов власти и подведомственных учреждений. Здесь ярославцы могут оставлять свои жалобы и предложения, которые потом мониторят специалисты ЦУР.

Также госпаблики являются площадкой, на которой можно получить официальную, а значит достоверную информацию, что крайне важно для работы правительства области по улучшению качества жизни людей.

Участники стратегической сессии поделились наиболее эффективными практиками ведения сообществ. Органам исполнительной власти региона рекомендовали активно вовлекать жителей в создание контента, публиковать планы развития территорий, проводить голосования, информировать о социальных выплатах в понятном для читателей формате.

- В Ярославской области подход к страницам можно назвать проактивным. Заинтересованность руководства региона и готовность администраторов к творческой работе в итоге дают базу для развития диалога с людьми, — цитирует правительство области заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева.