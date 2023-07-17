В Ярославской области более тысячи школьников стали участниками смен «Страны героев»

Бесплатные путевки талантливые школьники получили в рамках нацпроекта «Культура», который в регионе реализует областное правительство. Фото: Правительство Ярославской области

На протяжении трех смен «Страны героев» его участниками стали порядка тысячи школьников из 23 субъектов РФ, включая Луганскую и Донецкую народные республики и Запорожскую область. Для ребят была подготовлена большая образовательная и развлекательная программа.

– Благодарю жителей Ярославской области за гостеприимство и доброе отношение к детям, специалистов и экспертов – за готовность делиться своим богатым и часто уникальным опытом. Передаем эстафету по организации лагерей Удмуртской и Чувашской республикам, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Вчера проводили домой ребят из подшефного региону Акимовского района Запорожской области. Уверен, что им у нас понравилось.

На протяжении всех трех смен с подростками работал слаженный инструкторский состав из Ярославской, Московской и Волгоградской областей. Для участников «Страны Героев», проводящейся по нацпроекту «Культура», организовали занятия по военной истории России, физической и огневой подготовке, социальному проектированию, самбо, спортивному метанию ножей, лазертагу, основам парашютного спорта и туризма.

– В Ярославской области программа всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» выполнена в полном объеме. Расписание составляли так, чтобы каждый ребенок нашел занятие, исходя из своих интересов и предпочтений, увлекся историей страны, туризмом, медиасферой, добровольчеством или профессиями, связанными со структурами охраны мира и правопорядка, спасением людей в экстремальных ситуациях, –цитирует правительство области программного директора ВИЛ «Страна Героев» Андрея Кочнева.

Со школьниками встречались представители правительства области и администрации Рыбинска, активисты поискового движения, сотрудники МЧС, заслуженные педагоги и ветераны труда, активисты ветеранских и молодежных сообществ, творческие коллективы региона. Ребята получили знания по начальной военной подготовке, технологиям архивной и поисковой работы, подготовили новые патриотические акции. Слушатели курса «Медиа» изучили основы журналистской деятельности. Каждый вечер проходили творческие мероприятия с участием отрядов, кинопоказы, были организованы прогулки на катамаранах по живописному Рыбинскому водохранилищу.

Бесплатные путевки талантливые школьники получили в рамках нацпроекта «Культура», который в регионе реализует областное правительство, в качестве поощрения за отличную учебу и активное участие в общественной жизни.