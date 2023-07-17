В Тутаеве начали монтировать понтонные причалы

Михаил Евраев: – Универсальные понтонные причалы для приема теплоходов появятся также в Угличе, Красном Профинтерне, Пошехонье и Брейтове. Фото: Правительство Ярославской области

В настоящее время идет сборка основания объекта на правом берегу Волги. Затем рабочие сделают основную часть сооружени я и аппарель. После этого такой же причал будет установлен на левом берегу.

На проведение работ правительством области из регионального бюджета выделено 80 млн рублей. Окончание мероприятий запланировано на конец лета.

– Развитие речного транспорта создает дополнительные возможности для пассажирских перевозок, туризма, инвестиций, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Универсальные понтонные причалы для приема теплоходов появятся также в Угличе, Красном Профинтерне, Пошехонье и Брейтове. Для левобережной части Тутаева – это не только обеспечение безопасной и качественной работы переправы, но и возможность принимать туристические теплоходы, а, следовательно, – дополнительный стимул для социально-экономического развития территории.

Сейчас берега Волги в Тутаеве соединяет грузопассажирская переправа. Ежедневный пассажиропоток здесь составляет 1,5 – 2 тысячи человек.

– Пока используются дебаркадеры в отдаленном от традиционной точки переправы месте. Это не совсем удобно для жителей города. Новые понтонные причалы будут смонтированы там, где переправа была многие годы, – отметила социальную значимость понтонных причалов глава Тутаевского района Ольга Низова.

В дальнейшем по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева на левом берегу Волги в Тутаеве будут построены отдельный причал для теплоходов, в том числе круизных, и марина для маломерных кораблей.

По словам главы региона, создание речной инфраструктуры позволит принимать больше судов, активнее пользоваться акваторией, создавать новые грузопассажирские и туристические маршруты. Есть интересные задумки в сфере водного туризма и парусного спорта. Одна из них – проведение регаты.

– Ярославская область – регион на Волге, и нужно пользоваться теми преимуществами, которые дает нам сама природа, – подчеркнул Михаил Евраев.