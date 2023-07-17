Аграрии поделились опытом на Всероссийском Дне поля в Ивановской области

Рядом с цветущим ярко-жёлтым полем рапса вырос временный городок с белыми шатрами. ФОТО: Елена Малкова

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В этом году аграриев гостеприимно встретил Родниковский район и крестьянско-фермерское хозяйство «Нагаев С.А.». Там руководитель и владелец Сергей Нагаев четыре года назад привел молодую команду и на месте заброшенной фермы построил современное хозяйство. Сейчас сюда ждут новых специалистов или просто тех, кто хочет работать на земле.

Бескрайний рапс

Рядом с цветущим ярко-желтым полем рапса вырос временный городок с белыми шатрами – здесь проходит выставка. Стройными рядами расположились: тракторы, сеялки, бороны, зерноуборочные комбайны. Тут же со своей продукцией и фермеры – всего съехалось около 200 сельхозпредприятий из 39 российских регионов, а также ученые, эксперты из России, Белоруссии, Казахстана и Ирана. Деловая программа Дня поля была насыщенной, поэтому агрофорум было бы несправедливо назвать просто праздником. Скорее, это дополнительный день для знакомства с современной техникой и технологиями АПК. Для участников провели осмотр демонстрационных посевов, на которых представлены несколько десятков сортов и гибридов рапса, адаптированных для 37-ого региона.

Подробнее о них рассказал директор КФХ, на землях которого и проходил форум, Сергей Нагаев:

– Ежегодно мы испытываем около 30 сортов и гибридов, 20 % – скороспелых гибридов, 50 – среднеспелых и 30 – поздних. Каждую весну неизвестно, как сложится погода на сезон, но хороший результат всегда возможен. В этом году будем пробовать сеять озимый рапс. Также начнем испытывать выращивание сои, нужно наращивать потенциал коммерческих культур. Селекция движется вперед, будем пробовать сеять масленичные на месте зерновых. Для рапса сегодняшняя погода – дожди и тепло – просто идеальная. Еще одно интересное направление – масличный лен. Его мы тоже выращиваем – он присутствует в севообороте.

Александр Найдин на Дне поля. ФОТО: Елена Малкова

От культуры до культуры

Заместитель генерального директора КФХ «Нагаев С. А.» Александр Найдин:

– В третий раз у нас проходит День поля. В этом году решили посвятить его масличным культурам. Форум – это призыв к действию, так как сегодня работа сельхозпредприятий без масличных культур просто не возможна. Кроме рапса, нам интересен лен, это тоже масличная культура. Поэтому среди участников – директора предприятий по выращиванию и переработке именно этих культур, выращивание которых нужно поднимать.

– Александр Геннадьевич, расскажите о предприятии.

– Наше крестьянско-фермерское хозяйство находится в селе Михайловское. На ивановскую землю мы пришли в феврале 2019 года. Поля располагаются на площади более 15 тысяч гектаров, из них 4000 га – в Палехе. Земля, на которой проходит День поля, еще совсем недавно была заросшей кустарниками. Мы столкнулись с тем, что почти все земли находились в залежном виде, то есть долгое время не обрабатывались. Мы взялись за работу и планируем расширяться. На сегодняшний день занимаемся растениеводством, сеем пшеницу (яровую и озимую), рожь, ячмень, лен, травы, кукурузу. В следующем году попробуем посадить такую культуру как люпин – масло и побочный результат обработки – жмых и шрот, используется в рационе крупного рогатого скота. Но основное – это рапс. Мы придерживаемся такого мнения, что нужно не опустошать землю, а восстанавливать ее – это и влагообмен и питательные элементы, такие как фосфор, калий, азот. Да, это дополнительные затраты для предприятия. Но считаем, что земля должна быть насыщенной, необходимо увеличивать ее плодородный слой. Другое направление - животноводство. В хозяйстве реконструировали ферму, где находятся 172 коровы высокопродуктивной элитной породы – голштинской. Животных привезли из Кемерово, где зимой температура минус 40, там им холодно, а наши зимы коровы переносят хорошо. Сейчас строим вторую ферму на 400 голов, параллельно думаем уже о третьей – на 1200 голов крупнорогатого скота. В ближайшие годы планируем увеличение посевных площадей, расширение парка техники, а также строительство нового складского комплекса, приобретение высокопроизводительных зерносушилок. Так, что планов много!

Вот такие красавицы у ивановского фермера. ФОТО из архива КФХ «Нагаев С. А.»

Работа нелегкая, но достойная

– Расскажите об условиях труда, заработной плате. Специалисты, каких профессий требуются в хозяйстве?

– Да, в эту отрасль всегда требуются сотрудники. Тем более, мы планируем расширяться. Поэтому в коллектив всегда ждут сотрудников честных, добросовестных, готовых трудиться и зарабатывать, при этом, у нас зарплата выше средней по Ивановской области. Мы ждем механизаторов, которые будут работать на современной, удобной технике, и животноводов – доярок и скотников. Работа – на постоянной основе, не сезонная. Зимой мы сохраняем весь состав механизаторов, в этот период они занимаются бытовыми делами, готовят технику к весенним полевым работам. Хозяйство предоставляет официальное трудоустройство, имеется полный социальный пакет. Для тех, кто приедет из соседних регионов, предоставляем съемное жилье, есть доставка до работы транспортом. Фермы чистые, ручного труда мало. Так, что добро пожаловать в село Михайловское Ивановской области!

– Спасибо Вам за беседу!

Прямая речь

– В последние годы рапс стал действительно популярной культурой, площадь посева выросла в несколько раз – с 500 до 3000 га, и она продолжает расти. Погодные условия, технологии, семеноводство, селекция – все это сделали нашу область масличной! – директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов.

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КФХ «Нагиев С.А.»

ИНН 500118357721

Адрес: Ивановская область, Родниковский район, с. Михайловское, дом 86

Телефон для соискателей работы: 89164751702 (Александр Геннадьевич)