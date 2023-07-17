В Ярославле прошло сообщение о минировании областной больницы Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле сегодня, 17 июля, примерно в 11:40 прошло сообщение о минировании областной больницы. Об этом сообщил источник КП-Ярославль.

Эвакуацию пока не объявляли, пациентов попросили не покидать свои палаты. В больницу сейчас никого не пускают, однако, врачи работают в штатном режиме – никаких внутренних изменений в распорядке нет.

Люди, которые приехали на прием, но пока не попали туда, возмущены происходящим.

- В больницу никого сторонних сейчас не пускают. В учреждение на данный момент не могут попасть ни пациенты, которые пришли по записи, ни сотрудники, которые в момент сообщения о минировании находились за пределами ЯОКБ, - сообщил источник КП-Ярославль. - Приехали сотрудники полиции.