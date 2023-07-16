Следователи сообщили, что поиски завершены Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле мать с ребенком нашли после трех дней поисков. 40-летняя женщина с восьмимесячным сыном ушли из дома в Ленинском районе города 13 июля. С того момента их искали волонтеры, полиция и добровольцы.

Сегодня, 16 июля, следователи сообщили, что поиски завершены. Местная жительница с малышом найдены.

- Установлено, что жизни и здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает. Фактов совершения в отношении них каких-либо противоправных действий не выявлено. Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств их исчезновения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.