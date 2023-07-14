Костромичи могут получить консультации врачей ведущих федеральных клиник

Врачи ведущих клиник страны проведут для жителей Костромской области онлайн-приемы. ФОТО: администрация Костромской области

Врачи ведущих клиник страны проведут для жителей Костромской области онлайн-приемы.

Такая практика применялась во время пандемии, когда многие пациенты не могли лично посещать врачей. Однако и после отмены ковидных ограничений акция не завершилась. Наоборот, к ней присоединились новые участники. Например, специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, центра кардиологии имени академика Чазова, национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, федеральной клиники «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, НИИ урологии, национального медицинского центра оториноларингологии и ряда других клиник.

- Дистанционные консультации проводятся для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, глаз, ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта. Также удаленный прием докторов организован по профилю детской гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии, офтальмологии. Обратиться за помощью в рамках проекта могут люди с хроническими заболеваниями, находящихся как на стационарном, так и амбулаторном лечении, - рассказали в правительстве Костромской области.

Для того, чтобы попасть на прием к врачу, необходимо зарегистрироваться и отправить заявку в сервисе «Облако здоровья». Дальше нужно выбрать медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Появятся инструкции, которым нужно следовать в обязательном порядке. Организаторы акции уточняют, что для приема могут понадобиться медицинские документы, поэтому их следует заранее отсканировать или сфотографировать.

После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию.

Удаленные приемы докторов федеральных центров организует благотворительный фонд Лиги здоровья нации в рамках всероссийского проекта «Облако здоровья». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.