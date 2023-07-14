В Ивановской области спасатели спасли мужчину, который провалился в 6-метровый колодец

Самостоятельно выбраться из глубокого колодца пенсионер не смог. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

14 июля в Фурмановском районе Ивановской области чуть было не произошла беда. Супруги-пенсионеры отправились на заброшенные дачные участки собирать малину. 67-летний мужчина не заметил среди зелени открытый колодец и упал в него. Хорошо, что за ягодами он пошел не один: супруга сразу же позвонила спасателям и дрожащим от страха голосом попросила о помощи.

- Фурмановские пожарные выехали незамедлительно. Близко к месту происшествия подъехать не представлялось возможным. Пожарные, вооружившись лестницей-палкой, веревками, отправились на помощь. На протяжении 2,5 километров огнеборцы поддерживали связь с женщиной, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

20 минут потребовалось пожарным на то, чтобы добраться до злосчастного колодка. Он оказался глубиной в шесть метров. При помощи лестницы и веревок пенсионера вызволили из ловушки. На носилках спасатели транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи и передали в руки медиков.